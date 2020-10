Eto’o: “Ecco chi dovrebbe sostituire Messi nel Barça. Ha solo 15 anni, ma per me…”

Il Barcellona dovrebbe puntare su Youssoufa Moukoko, prodigio del Borussia Dortmund, come successore di Lionel Messi. A pensarlo è Samuel Eto’o: “C’è un giovane giocatore che gioca per il Dortmund che si chiama Moukoko“, ha detto Eto’o quando gli è stato chiesto chi gli piacerebbe vedere come prossimo grande acquisto del Barcellona. “Ha 15 anni ed è il prossimo miglior giocatore, per me, dopo Messi. Man mano che Leo invecchia, potremmo preparare molto bene il futuro del Barcellona“, ha detto l’ex nerazzurro. Moukoko, classe 2004, è stato incluso nella lista Champions dal Borussia Dortmund, anche se al momento non può a partecipare alla principale competizione europea per club fino a quando non compirà 16 anni il prossimo 20 novembre.

(beIN Sports)