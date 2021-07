Euro 2020, la top 11 dell’intero torneo: presenti tre italiani

La formazione composta dai calciatori dal miglior rendimento nella competizione conclusasi ieri sera

Euro2020 si è concluso ieri sera come meglio non poteva. La vittoria dell'Italia ha generato grandissima gioia ed è il giusto premio per il gran lavoro svolto da Roberto Mancini dal suo arrivo sulla panchina della nazionale. Sono tre i calciatori azzurri finiti nella top 11 del torneo, tanti quanti gli inglesi, sconfitti però in finale. Questa la formazione completa: