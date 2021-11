Evergrande, la Cina apre al salvataggio pubblico. E Suning può sorridere

Evergrande in forte rialzo, trainato dalla notizia che le autorità potrebbero allentare i controlli sulle società immobiliari

Un fatto che sta mettendo alle corde i maggiori gruppi del settore, primo fra questi Evergrande, sotto 305 miliardi di dollari di debiti e che deve effettuare proprio oggi pagamenti per 148 milioni in cedole scadute 30 giorni fa pena lo scatto del default.

Secondo il Securities Times, testata finanziaria in mano pubblica, l'allentamento si concentrerà sul mercato obbligazionario interbancario , che ha visto diminuire le emissioni da parte degli sviluppatori nell'ultimo anno. Il giornale ha poi aggiunto che le banche e altre istituzioni riprenderanno le "trasfusioni di sangue" nei confronti delle società immobiliari attraverso investimenti obbligazionari. E mentre l'articolo non specifica quali regole saranno di fatto allentate, le obbligazioni cinesi in dollari con rating spazzatura hanno visto i prezzi balzare ai massimi delle ultime tre settimane.

Come ricorda Calcio e Finanza, nel 2017 Zhang Jindong, non attraverso la quotata Suning.com ma tramite una controllata di Suning Appliance, aveva anticipato ad Evergrande capitali per 20 miliardi di yuan (circa 2,6 miliardi di euro), sottoscrivendo azioni di classe A di Evergrande Real Estate (nota anche come Hengda Real Estate) destinate alla quotazione in borsa, con la promessa di forti dividendi.