Social, l’Inter sfonda il muro dei 25 mln su Facebook: vicinissimo il sorpasso sul Milan

L’Inter prosegue la sua crescita, in campo e a livello mediatico: i nerazzurri hanno superato quota 25 milioni di fan su Facebook. Grazie all’intenso lavoro di Inter Media House, il tasso di crescita del club nerazzurro sui social è costantemente il più alto in Italia e tra gli alti in Europa.

E’ ormai prossimo anche il sorpasso sui cugini rossoneri. Su Facebook, infatti, l’Inter vanta ad ora 25.008.257 fan, cifra vicinissima a quella del Milan. I rossoneri, infatti, sono fermi a 25.069.059 ma con un tasso di crescita non paragonabile a quello nerazzurro. Il derby continua ma, come sul campo, anche sui social il predominio nerazzurro sta per diventare realtà.