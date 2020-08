Fares, la Lazio prova a chiudere in giornata. Inter pronta a inserirsi, per Conte è il profilo giusto

Non solo Kolarov e Hakimi, l’Inter potrebbe essere ancora alla ricerca di esterni per rinforzare la batteria a disposizione di Conte. E tra gli osservati del club nerazzurro c’è anche Mohamed Fares, classe 1996 della Spal.

“La Lazio vuole chiudere, ma l’Inter osserva. Oggi il d.s. biancoceleste Tare si incontrerà con la Spal per definire l’operazione, ma se non dovesse andare in porto i nerazzurri sarebbero pronti a chiudere. Fares piace da sempre, conosce il 3-5-2 di Conte ed è un esterno a tutta fascia. E’ il profilo giusto per l’allenatore. Tuttavia, la Lazio spinge ed è vicina, il contatto Tare-Mattioli potrebbe essere decisivo per portare l’algerino a Roma. L’Inter vigila con attenzione”, svela Gazzetta.it.