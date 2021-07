Inter, per le fasce Inzaghi ha già detto il nome che vuole. “Ce n’è uno complicato”

Alla dirigenza Inzaghi ha fatto sapere quanto sono importanti gli esterni per il suo gioco. E' disposto a temporeggiare pur di avere elementi di qualità

Non una situazione facilissima per Simone Inzaghi , che si trova oggi ad Appiano Gentile con un solo titolare: Samir Handanovic. Il tecnico ritroverà infatti a scaglioni i suoi giocatori chiave, che però dovranno arrivare anche dal mercato. Spiega infatti il Corriere dello Sport: "Per il momento, viste le tante assenze, Inzaghi può fare poco dal punto di vista tattico ed è costretto a limitarsi al lavoro tecnico e alle partitelle. Dalla prossima settimana, però, la situazione migliorerà visto che arriveranno sia Çalhanoglu sia Skriniar, i primi due a finire le vacanze dopo Euro 2020.

Il turco, il secondo acquisto dopo Cordaz, sarà prezioso per la sostituzione di Eriksen, ma al tecnico di Piacenza serve anche altro ovvero due esterni. Li aspetta con pazienza, ma alla dirigenza ha fatto sapere quanto sono importanti per il suo gioco. Ecco perché è disposto a temporeggiare pur di avere elementi di qualità. Per intendersi, sulla destra uno come Dumfries o Hateboer (un passo indietro nelle sue preferenze sono Bellerin e Zappacosta), a sinistra Marcos Alonso (complicatissimo)".