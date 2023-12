Fascia? Non solo: “Inter può chiudere questo colpo in attacco a gennaio”

L'obiettivo dell'Inter è chiaro: vincere la seconda stella, a tutti i costi. Ma per farlo servirebbe un aiuto dal mercato, soprattutto davanti, come scrive il Corriere della Sera: "Inzaghi non trema, ha la miglior difesa e il miglior attacco, una squadra tecnica e feroce, guidata dall’irresistibile Lautaro Martinez, 28 reti nel 2023 come Vieri e Milito. Proprio l’attacco, però, induce a qualche riflessione. Lautaro e Thuram sono la coppia più bella del campionato, ma le alternative, Arnautovic e Sanchez, hanno reso al di sotto delle aspettative, così Marotta e Ausilio stanno ragionando sull’iraniano Taremi, provando a anticipare di sei mesi il suo arrivo".