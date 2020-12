Inter, 2 fattori per lo scudetto: deve fare meglio. GdS: “C’è una domanda. E viene da sorridere…”

L’Inter trova contro il Napoli il primo successo in uno scontro diretto. Dopo la sconfitta nel derby contro il Milan e i pareggi contro Atalanta e Lazio, la formazione di Antonio Conte batte il Napoli e sale a cinque successi di fila in campionato. “Anche questo aiuta a ritrovare autostima, dopo gli sberloni di coppa. Il resto dovrà farlo il gioco” scrive La Gazzetta dello Sport.

La Rosea analizza la vittoria dell’Inter: “In ogni caso, per dirla con Conte, «viene da sorridere» a pensare di non candidare con forza questa Inter allo scudetto. A parte la ricchezza d’organico, il vantaggio che avrà a primavera, con settimane senza coppe, sarà poderoso. E non lo diciamo perché ieri ha giocato bene. Anzi, esattamente per il contrario: se è bastata questa Inter ad arrivare a un punto dalla vetta, dove potrà arrivare quando comincerà a giocare bene e a sfruttare tutte le sue potenzialità? Ieri ha tenuto in panchina una dose di qualità impressionante.

L’Inter è la prima squadra a toccare la soglia dei 30 gol fatti. Quindi sa attaccare. Ma ieri ha scelto di aspettare il Napoli, gli ha lasciato il 60% di possesso, è stata aiutata da Insigne (espulso) e salvata da Handanovic, il migliore. Ha vinto con 2 tiri in porta, uno dal dischetto (Lukaku). Deve fare meglio di così per restare in quota“.