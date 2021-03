FCIN1908 / Nazionali Inter, ad oggi Ats ferma sulla decisione. Tamponi di oggi decisivi

Le ultime informazioni raccolte da FCIN1908 in merito alle richieste della Nazionali di avere in ritiro i giocatori di casa Inter che sono in isolamento: la volontà dell'Ats.

L'Inter è solo una piccolissima goccia nel mare di emergenze e situazioni che l'ATS Milano si sta trovando a dover gestire in questa pandemia. La vera differenza nella gestione di un club calcistico (rispetto per esempio alle bolle scolastiche) risiede nel protocollo che il calcio tramite la Figc ha redatto e che rimane il documento di riferimento. Del protocollo, delle disposizioni del Ministero della Salute e di quelle della Regione Lombardia tengono conto le valutazioni dell'ATS.

Problema Nazionali, la posizione dell'ATS Milano

L’ATS di Milano, informata delle nuove positività del club nerazzurro, aveva predisposto (in data 18 marzo) le seguenti decisioni: sospensione immediata di qualsiasi tipo di attività della squadra per quattro giorni, domenica 21 marzo compresa; divieto di disputa di Inter-Sassuolo in programma sabato 20 marzo 2021; divieto di rispondere alle convocazioni per tutti i calciatori convocati dalle rispettive nazionali.

Come si configura la situazione oggi, alla luce delle Nazionali che sembrano pressare il club nerazzurro per poter disporre dei propri giocatori? Da quanto raccolto da FCIN1908 non ci sono novità lato ATS e quindi al momento rimangono immutate le decisioni sopra indicate e comunicate nella nota del club nerazzurro. L'ATS comunica, per una questione di privacy ed essendo un ente pubblico, le informazioni direttamente al club. È poi il club a decidere se condividere in una nota pubblica le informazioni e decisioni apprese. In ogni caso domani si attende l'esito del giro di tamponi eseguiti oggi. Alla luce delle nuove informazioni sarà poi possibile avere un quadro più chiaro anche su eventuali decisioni in merito alla partenza (o al relativo divieto di partire) dei giocatori richiamati a gran voce dalle Nazionali.

