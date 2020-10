FCIN1908 / Inter: oggi in giornata i risultati del primo giro di tamponi, la situazione

Giornata di attese in casa Inter. Attesa per l’esito del primo giro di tamponi eseguito ieri dai calciatori presenti ad Appiano Gentile. Attesa per l’esito del tampone di Milan Skriniar, che arriverà con una comunicazione dalla nazionale slovacca (da capire ancora, a seconda del risultato, la gestione della quarantena/isolamento e se il giocatore potrà fare ritorno a Milano).

I giocatori nerazzurri che non avevano impegni in nazionale sono stati sottoposti a due giri di tamponi: l’esito del primo è atteso oggi, in giornata. L’esito del secondo (eseguito stamattina) arriverà domani. A seconda di ciò che diranno i risultati si attenderà poi una comunicazione da parte dell’ATS per quanto riguarda la costituzione di una bolla, che tenga quindi i nerazzurri in ritiro ad Appiano Gentile e che eviti anche il semplice spostamento verso casa. Tutte decisioni che verranno prese quando tutte le informazioni necessarie saranno sul tavolo. Intanto alla Pinetina ci si allena: oggi prevista una doppia seduta. Servirà anche a smorzare l’attesa.