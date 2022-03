FCIN1908 / Recupero Brozovic, meno ottimismo in casa Inter. E anche se fosse convocato…

Le ultime da Appiano Gentile sul centrocampista croato in vista di Inter-Fiorentina

L'unico giocatore dell'Inter veramente insostituibile si chiama Marcelo Brozovic . Lo hanno scritto e ribadito in tanti: l'assenza del centrocampista croato è quella che più pesa sulla squadra e sulle scelte di Simone Inzaghi , quando si trova a dover trovare un'alternativa all'altezza. Brozovic, dopo un'iniziale apertura di ottimismo, si è allenato con sedute differenziate tutta la settimana. L'ottimismo iniziale è andato via via scemando.

Questa la situazione secondo quanto raccolto da FCINTER1908. Brozovic è in dubbio per la sfida contro la Fiorentina, ma rimangono ancora 48 ore per valutarlo e nulla è ancora deciso. Difficile, in ogni caso, che sabato venga schierato titolare dal primo minuto. Nel caso in cui le risposte dell'allenamento di domani dovessero essere non particolarmente positive, Marcelo potrebbe anche non essere convocato. I tifosi nerazzurri ci spereranno fino all'ultimo. Intanto Inzaghi dovrà trovare l'alternativa più idonea.