FCIN1908 / Scontento in casa Inter, nerazzurri penalizzati. E Conte sta facendo allenare…

Lo scontento in casa nerazzurra c’è ed è innegabile. Il calcio riparte e l’Inter si dovrà subito confrontare con due (ma potrebbero essere tre) impegni ravvicinatissimi. Non esattamente la situazione ideale per tornare in campo dopo il lungo stop (con il rischio di infortuni per i giocatori). E soprattutto in una situazione che penalizza l’Inter rispetto alle altre squadre, che invece godranno di più giorni di riposto tra un impegno e l’altro. La situazione d’emergenza ha portato a comprimere gli impegni del campionato italiano tra il 20 giungo e il 2 agosto. Il ritorno in campo non avrebbe potuto sforare oltre quella data. In ogni caso è tutto talmente incastrato e serrato da non ammettere contrattempi. Speriamo e ci auguriamo tutti, non ce ne siano.

La preparazione dei nerazzurri guidati da Antonio Conte prosegue decisa, soprattutto ora che il ritorno in campo non è più un timido miraggio abbozzato. Gli allenamenti erano già stati calibrati in ottica di una probabile ripartenza a giugno, le date definite tra ieri e oggi non rappresentano una sorpresa. Ma con la prospettiva di dover affrontare così tante partite in un lasso di tempo così concentrato Conte sta facendo allenare anche una decina di giocatori della Primavera, che per ora si stanno allenando a parte e che in questo modo saranno disponibili in caso di necessità. Anche i giocatori della Primavera stanno ovviamente seguendo il protocollo e sono regolarmente controllati e sottoposti a tampone come tutto il resto della squadra e dello staff.

(FCIN1908)