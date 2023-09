FCIN1908 / Inter, tra i convocati per la Fiorentina ci saranno anche Stabile e Kamate

Ci saranno anche Giacomo Stabile e Issiaka Kamate nella lista dei convocati dell'Inter per la sfida contro la Fiorentina, in programma domani a San Siro alle ore 18:30. Secondo quanto appreso da Fcinter1908, il difensore classe 2005 e il centrocampista classe 2004 saranno aggregati alla Prima Squadra per sopperire alle assenze di Acerbi e di Sensi, che non saranno a disposizione di Inzaghi.