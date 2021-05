FCIN1908 / Inter, caccia al nuovo tecnico: in mattinata contatti ufficiali con Sarri

Sono ore frenetiche in casa Inter, dopo l'addio di Antonio Conte c'è la necessità urgente di trovare un sostituto

Dopo l'addio di Antonio Conte , in casa Inter tiene banco la ricerca del nuovo allenatore. Ieri il comunicato ufficiale per ringraziare il tecnico dei due anni di intenso e proficuo lavoro, culminati nel 19° scudetto. Da quel che risulta a FCIN1908, la pista Allegri è stata sondata e tentata fino all'ultimo.

Ieri in serata c'è stata una cena tra Beppe Marotta e Massimiliano Allegri, che non ha portato però ad un convincimento del tecnico toscano. La società nerazzurra si sta muovendo su più fronti, sono stati avviati i primi contatti con Maurizio Sarri. E con lui potrebbe tornare in nerazzurro Martusciello, già all'Inter con Luciano Spalletti.