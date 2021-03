FCIN1908 / Tamponi Inter: Vecino negativo, de Vrij e D’Ambrosio ancora positivi

Si avvicina la sfida contro il Bologna, in programma sabato, e Antonio Conte recupera giocatori importanti. Ieri ha ripreso a lavorare Samir Handanovic, oggi la notizia di Vecino negativo.

L'Inter si prepara alla sfida contro il Bologna, in programma sabato, sottoponendosi alla ormai consolidata routine di tamponi. Per quanto riguarda il gruppo squadra che sta lavorando in questi giorni ad Appiano Gentile (tolti i nazionali che si trovano nei rispettivi ritiri) tutti i test eseguiti ieri sono risultati negativi.