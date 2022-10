FCIN1908 – Inter, dalla Uefa arriverà indennizzo per Eriksen: ecco la cifra

Quanto accaduto a Christian Eriksen in Danimarca-Finlandia la scorsa estate ha messo fine alla sua avventura all'Inter. Il defibrillatore impiantato al centrocampista in seguito all'infortunio gli permette di giocare in Premier League, dove oggi milita con la maglia del Manchester United, ma non in Serie A, a causa di un regolamento più rigido. Una stranezza, certo, ma tant'è.