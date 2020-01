FCIN1908 – Inter, ci siamo per Giroud: domani attesi intermediari in sede per chiudere

Piero Ausilio è tornato dal suo blitz a Londra portando decisamente avanti le due operazioni cardine del mercato dell’Inter: quelle per Christian Eriksen e Olivier Giroud. E, se per il primo c’è ancora da limare la distanza tra domanda e offerta, per il secondo siamo molto più avanti. Secondo quanto raccolto dalla redazione di FcInter1908, infatti, sono attesi in sede Inter nella giornata di domani gli intermediari che stanno trattando l’arrivo a Milano del francese. Ci siamo quasi, dunque: Giroud si avvicina a grandi passi al nerazzurro.