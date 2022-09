FCIN1908/ Inter, la Nord sta con Inzaghi: coro per il tecnico nerazzurro

La delusione di questi giorni non scalfisce l'affetto del tifo organizzato nerazzurro per il tecnico

Il resto dello stadio è rimasto in silenzio, a confermare l'atteggiamento già mostrato nel pre partita. La Curva Nord, però, ha voluto rimarcare il sostegno a Simone Inzaghi per ben due volte: nel corso del primo tempo del match tra Inter e Torino, dal tifo organizzato nerazzurro è arrivato il coro di incoraggiamento per l'allenatore, che ha alzato la mano per ringraziare. Il momento non è dei migliori, ma dal secondo anello verde continuano ad incitare senza sosta. Meno calorosi gli altri settori, dai quali più di qualche mugugno si è avvertito nel corso di una gara ostica come da pronostico. Un gol aiuterebbe senz'altro a mettere le cose a posto.