FCIN1908/ Inter, Lukaku in gruppo ma solo in parte. Poi lavoro personalizzato

Vigilia di campionato per l'Inter e rifinitura ormai terminata. Nel pomeriggio la squadra partirà per Firenze, ma molto probabilmente senza Romelu Lukaku. Stamattina, come ieri, il belga si è allenato soltanto parzialmente in gruppo. Nella seconda parte dell'allenamento, come raccolto da Fcinter1908.it, si è staccato ed ha proseguito con un lavoro individuale. I compagni, invece, hanno svolto con un lavoro atletico specifico e con la parte tattica.