FCIN1908 – Inter, primo contratto da professionista per Cocchi. E Andersen rinnova

Due giovani nerazzurri pronti a proseguire il loro percorso di crescita a Interello: c'è la fumata bianca per i nuovi contratti

Prosegue il grande lavoro della dirigenza dell'Inter per blindare i migliori talenti del settore giovanile. In viale della Liberazione seguono con grande attenzione i progressi dei giovani nerazzurrini e continuano a investire su coloro che stanno dando risposte positive. E' il caso di Silas Andersen che, secondo quanto raccolto da Fcinter1908.it, è pronto a prolungare il suo contratto di un anno. Il centrocampista danese è in scadenza nel 2024 e rinnoverà quindi fino al 2025.