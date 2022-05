FCIN1908 / Inter concentrata sul finale di campionato: mercato e Perisic possono aspettare

Le ultime in casa Inter prima della sfida contro il Cagliari

L'Inter prepara le ultime gare del campionato e lo fa in un clima di assoluta concentrazione. Se le parole di Ivan Perisic hanno fatto rumore mediaticamente parlando, in casa Inter - come raccolto da FCINTER1908 - c'è la consapevolezza che in questo momento sia importante focalizzarsi sul campo. Il contratto dell'esterno rimane chiaramente una priorità per la società nerazzurra (soprattutto dopo l'ottima stagione disputata). E lo stesso Perisic è completamente concentrato sul campo. Ma quello che conta in questo momento è vincere le ultime due partite. Nient'altro. Simone Inzaghi non ha parlato alla vigilia della trasferta a Cagliari, nemmeno ai canali ufficiali del club. Silenzio, concentrazione e consapevolezza: c'è un compito importante da portare a termine in questa stagione. Comunque dovessero andare le cose.