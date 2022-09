FCIN1908 / Inter, oggi riprendono gli allenamenti. Le ultime su Lukaku e Calhanoglu

La sconfitta a Udine aleggia ancora pesante nell'aria frizzantina di settembre. In casa Inter mister Inzaghi ha concesso alcuni giorni di riposo ai giocatori non convocati dalle rispettive Nazionali. Il gruppo non al completo - come appreso da FCINTER1908 - riprenderà gli allenamenti oggi pomeriggio. Sono infatti 15 gli InterNazionali che hanno raggiunto i vari ritiri e che rientreranno ad Appiano Gentile settimana prossima.

Come raccolto da FCINTER1908, prosegue il lavoro personalizzato di Romelu Lukaku e Hakan Calhanoglu, che in questi giorni si sono allenati a parte (e continueranno a farlo). Nel mirino c'è la ripresa del campionato con partite impegnative come Inter-Roma e Inter-Barcellona. In questi giorni si valuteranno i progressi. Intanto domani dovrebbe essere in programma un incontro tra Inzaghi e la dirigenza nerazzurra. L'Inter non può permettersi ulteriori passi falsi. Alla ripresa dovrà dimostrare di aver velocemente fatto tesoro degli errori sin qui commessi.