FCIN1908 / ‘Maledetta’ sosta: Inzaghi prepara la Samp, Sensi non preoccupa. E Sanchez…

Il tecnico nerazzurro ha potuto lavorare solo con un gruppo ristretto ad Appiano Gentile. Da sabato saranno di nuovo tutti a disposizione e Simone potrà fare le sue valutazioni in vista della Samp.

La sosta per le Nazionali questa volta è davvero "maledetta". Ad Appiano Gentile, in queste ultime due settimane, si sono potuti allenare davvero pochi giocatori. Il problema maggiore è costituito dai giocatori sudamericani, che rientreranno nella serata di venerdì. Saranno a disposizione di Simone Inzaghi da sabato, viglia della sfida con la Sampdoria. E torneranno a destinazione con fusi orari e voli diversi. Intanto Alessandro Bastoni , convocato per la sfida con la Lituania, ha smentito di aver avuto un problema ("solo una leggera botta", ha scritto sui social) e Stefano Sensi si è fermato in maniera precauzionale dopo un affaticamento. Nel caso del centrocampista faranno fede le valutazioni fatte appena il giocatore sarà rientrato all'Inter. Pare non sia un problema degno di nota (come conferma il post dallo stesso giocatore), ma l'ultima parola spetterà al medico del club nerazzurro.

Alexis Sanchez ha lavorato ad Appiano Gentile e da ieri ha alternato momenti individuali ad altri con il gruppo. Non sarà semplice per Simone Inzaghi assemblare l'11 migliore tenendo conto di chi in queste settimane era in Nazionale e di chi non è ancora al 100% della condizione. Domenica Alexis potrebbe giocare contro la Sampdoria, ma potrebbe non farlo dal primo minuto. Al cileno manca indubbiamente il ritmo partita. Nella preparazione estiva non ha giocato nemmeno un'amichevole e questo dettaglio non è decisamente secondario. Inzaghi potrebbe optare per Dzeko davanti con uno tra Calhanoglu e Sensi a supportarlo. Ma al momento è ancora tutto da valutare e verificare.