FCIN1908 / Inter, Nazionali di ritorno e accertamenti: Sanchez da valutare, Lautaro è ok

L'Inter attende di riavere ad Appiano Gentile tutti i giocatori partiti con le Nazionali per accertarne le condizioni. Focus sugli attaccanti.

La sosta per le Nazionali miete regolarmente vittime, fa riemergere acciacchi o ne propone di nuovi. È uno dei motivi principali per i quali i tifosi e i club la digeriscono male. Guardiamo in casa Inter. Alcuni giocatori sono già rientrati in questi giorni - Dzeko e Bastoni, per esempio - e stanno lavorando individualmente in attesa di ritrovare il gruppo. Le valutazioni vengono stilate un passo alla volta, senza rischiare nulla. Per quanto riguarda la notizia dell'infortunio di Sanchez, l'Inter attende di vedere fisicamente il giocatore e fare eventuali accertamenti per testare la gravità del problema. Secondo quanto accertato da FCIN1908, non desterebbe invece preoccupazione Lautaro Martinez. L'attaccante argentino, nella partita contro il Brasile, ha subito parecchie entrate dure ma sta bene.