FCIN1908 / Inter, per Pirola rinnovo e prestito alla Salernitana: oggi la firma

Verrà definito oggi il futuro di Lorenzo Pirola: il difensore centrale classe 2002, come appreso da Fcinter1908, nelle prossime ore firmerà il rinnovo del contratto con l'Inter fino al 30 giugno 2027, per poi passare in prestito con diritto di riscatto e di controriscatto alla Salernitana, squadra con cui si sta già allenando. Operazione analoga a quella fatta la scorsa stagione con il Monza, già definiti tutti gli accordi: l'ufficialità è attesa a breve.