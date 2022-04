FCIN1908/ Serie A, iniziata l’assemblea di oggi: Marotta presente, ecco i temi

Gli aggiornamenti sull'assemblea della Lega Serie A di questo pomeriggio da parte dell'inviato di Fcinter1908.it in via Rosellini

Nuova assemblea di Lega Serie A oggi in centro a Milano. In via Rosellini i rappresentanti dei club del massimo campionato si sono riuniti insieme al neo eletto presidente Lorenzo Casini per discutere di vari temi. Tanta carne sul fuoco: le società dovranno infatti confrontarsi sulla via da percorrere per un sostegno maggiore alle squadre nazionali italiane e su eventuali proposte per promuovere la pace nel conflitto che protrae in questi giorni in Ucraina.