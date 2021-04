FCIN1908 / Spezia-Inter, domani Antonio Conte non parlerà in conferenza stampa

Il tecnico nerazzurro non parlerà in conferenza stampa alla viglia della sfida con lo Spezia. Tanti gli impegni che infittiscono l'agenda dei nerazzurri: dopo lo Spezia c'è il Verona.

I risultati calcistici dell'ultima giornata di campionato sono passati in secondo piano dopo l'annuncio da parte di 12 club - fra i quali anche l'Inter - della nascita di una Superlega . Il dibattito è acceso, le posizioni delle istituzioni del calcio promettono fuoco e fiamme. Come si evolverà il futuro del calcio dopo questo scontro è ancora tutto da stabilire.

Domani, vigilia di Spezia-Inter, Antonio Conte non parlerà in conferenza stampa. Non è la prima volta che succede. Quando infatti gli impegni di campo si infittiscono il tecnico nerazzurro (che ha parlato nel post di Napoli-Inter) preferisce diluire gli appuntamenti con la stampa. Questione di calendario. E di concentrazione.