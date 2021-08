FCIN1908 / Verona-Inter, novità nel pre-partita: parlerà Inzaghi al posto di Marotta

In occasione di alcuni pre-partita (Verona-Inter è il primo di questi) a parlare sarà l'allenatore Simone Inzaghi e non l'ad nerazzurro Beppe Marotta.

Dopo il sorteggio di Champions League, Beppe Marotta si è espresso in merito al mercato dell'Inter. Un mercato che il dirigente nerazzurro considera chiuso: "Dopo le cessioni importanti, abbiamo preso giocatori che facessero al caso nostro secondo le nostre disponibilità. Sostituire Lukaku e Hakimi non è facile, ma sono fiducioso perché abbiamo fatto un ottimo lavoro. Inzaghi è bravissimo e ha tanto entusiasmo".

Come anticipato qualche giorno fa da Fcinter1908, in occasione di Verona-Inter ci sarà una novità che riguarderà il pre-partita. Simone Inzaghi non ha parlato alla vigilia della sfida nella consueta conferenza stampa, ma lo farà proprio prima della partita. Non parlerà quindi l'ad nerazzurro, Beppe Marotta. Inzaghi risponderà alle domande dei giornalisti anche nella conferenza che si terrà nel post partita.