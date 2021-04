PODCAST / Fcinter1908 a Radio Nerazzurra: Daniele Vitiello con Lapo De Carlo e Sergio Sironi

L'Inter vive settimane particolarmente importanti: Fcinter1908 in collaborazione con Radio Nerazzurra affronta i temi caldi del momento

Archiviati i vari impegni delle nazionali in giro per il mondo, l'Inter ritrova tutte le sue pedine. Soddisfazione ad Appiano Gentile per le prestazioni dei diversi calciatori impegnati in questa parentesi con le rispettive selezioni, in particolar modo per Stefano Sensi, in gol in Lituania-Italia di ieri. In casa nerazzurra intanto sono ore di apprensione dopo la notizia delle 4 positività nello staff tecnico di Mancini. Solo i tamponi di oggi escluderanno cattive notizie per Conte. Anche del percorso di avvicinamento a Bologna-Inter, prossima gara di campionato dei nerazzurri, si è parlato a Radio Nerazzurra, in collaborazione con Fcinter1908. Tutto nel corso di Social Media Club, trasmissione condotta da Lapo De Carlo e Sergio Sironi. Ospite Daniele Vitiello, giornalista di Fcinter1908.