Che feeling tra Lukaku e Lautaro. Il retroscena di Sky: “A un certo punto Inzaghi…”

Sprazzi di Lu-La. Davanti a un San Siro gremito, 71 mila spettatori, Lukaku e Lautaro hanno mostrato come quel feeling nato nel 2019, non si sia mai interrotto. Matteo Barzaghi raconta un retroscena sui due attaccanti che si è verificato in Inter-Spezia. "A un certo punto Inzaghi ha chiamato Lukaku e gli dice: 'Romelu torna a dare una mano'. Lautaro vede questa scena e lui torna al posto di Lukaku, fa quello scatto in più per aiutare il compagno, come dire 'rifiata, che vado io al tuo posto'. È questo il segreto della chimica tra i due, nessuno dei due è geloso nei confronti del compagno".