Festa: “Yonghong Li prestanome senza soldi. Suning colosso con veto totale del governo, ecco quale”

Avere soldi ma non poterli spendere. E’ la situazione in cui versa, in questo momento, il colosso cinese Suning. La famiglia Zhang, incautamente paragonata a Yonghong Li, il misterioso proprietario del Milan sparito nel nulla, non può esportare capitali dalla Cina. Da qui le difficoltà nella gestione ordinaria del club.

“Hanno poche chance al momento di ottenere il finanziamento da 150-200 milioni che stanno cercando. Da quello che so hanno veto assoluto a portare soldi da Cina. La differenza sta nel fatto che Mr Li non aveva becco di un quattrino ed era un prestanome. Suning li ha, ma è in difficoltà. Risultato è lo stesso: provano a trovare soldi a tassi al 10%. Suning è grande gruppo in difficoltà, probabilmente passeggere, e sotto la mannaia del governo di Pechino. Mr Li di attività non ne aveva, tranne inventate miniere di nichel. Una differenza ci sta. Diciamo che il Milan è caduto bene, perché almeno Elliott ha un progetto”