France Football – Kurzawa, coup de théâtre: proposta inattesa dal PSG. Inter defilata

France Football parla di un’offerta a sorpresa: il PSG avrebbe proposto a Kurzawa un prolungamento di contratto per i prossimi quattro anni. Il quotidiano francese spiega che Leonardo aveva contattato l’entourage del calciatore dieci anni fa, ma era stata una semplice chiacchierata, senza nessun particolare passo in avanti.

Stavolta però si parla di ‘coup de théâtre’ (colpo di teatro.ndr): il club francese gli ha proposto un rinnovo con un contratto di 4 anni. Secondo diverse fonti, spiega il giornale, sarebbe totale la sorpresa dell’entourage del calciatore ormai quasi rassegnato ad un futuro lontano da Parigi. I rappresentanti del ragazzo avrebbero però chiesto il raddoppio dell’ingaggio e per questo servirà un altro incontro tra le parti, appuntamento a metà luglio, per aggiornarsi.

Se il rinnovo dovesse bloccarsi – aggiunge il quotidiano francese – ci sarebbe comunque da accordarsi per un prolungamento di due mesi per permettere al giocatore di giocare la coppa. Ma anche in questo caso Leonardo ha davanti delle difficoltà: il giocatore chiederebbe, per restare fino ad agosto e cioè oltre la scadenza di contratto del 30 giugno, stipendio raddoppiato per due mesi e grossa assicurazione in caso di infortunio.

“Se i contatti sono meno assidui con l’Inter e Atletico Madrid, rimangono più rilevanti i contatti con Arsenal e Chelsea soprattutto che ha rinnovato il suo interesse nei confronti del difensore”, conclude FF.

