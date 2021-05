Finanziamento Inter, Suning ha 3 anni per restituire i soldi. Non perderebbe il 68% ma…

Un finanziamento con annesso ingresso come socio di minoranza. E' questa la formula trovata da Suning e Oaktree per chiudere la partita relativa all'Inter.

Il finanziamento, spiega oggi il Corriere dello Sport avrebbe come garanzia o pegno non tutto il 68% in possesso di Suning, ma una fetta minore di azioni, comunque sufficiente affinché Oaktree possa arrivare alla maggioranza. Il gruppo di Nanchino avrà tempo 3 anni per restituire il denaro (9% di interesse) al fondo californiano. In caso contrario, ci sarà il passaggio di quote.