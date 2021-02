Fiorentina-Inter: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Orario di Fiorentina-Inter e dove vederla in tv o in streaming

La partita Fiorentina-Inter si giocherà venerdì 5 febbraio alle 20:45 allo stadio Artemio Franchi. La gara si disputerà a porte chiuse a causa delle restrizioni dovute al Covid-19. Il match sarà trasmesso in diretta e in esclusiva su Sky Sport Serie A (canale 202 del satellite, 473 del digitale terrestre). Fiorentina-Inter sarà visibile anche in streaming per gli abbonati sulle piattaforme Sky Go e Now Tv

Fiorentina-Inter, le probabili formazioni

Non ci sarà nessun posticipo, come auspicato da Antonio Conte e dall’Inter. La gara contro la Fiorentina rimane fissata per venerdi 5 febbraio alle ore 20.45 allo stadio Franchi di Firenze. Antonio Conte può tirare un sospiro di sollievo visto che il tecnico nerazzurro avrà l’infermeria vuota. Davanti ad Handanovic ci sarà la difesa titolare con Bastoni che sarà confermato anche dopo la negativa prova contro la Juventus. Vicino a lui come sempre Skriniar e De Vrij.

A centrocampo spazio sicuramente a Vidal che sarà assente nel ritorno allo Stadium per squalifica. Insieme a lui ci dovrebbero essere Brozovic e Barella con Eriksen che scalpita. Nonostante le non ottime prestazioni nelle ultime partite sarà riproposto Young sulla sinistra. In attacco come sempre ci sarà la “LuLa”. Saranno Martinez e Lukaku a guidare i compagni. Non ci dovrebbe essere turnover in vista del ritorno di Coppa Italia dato che i nerazzurri avranno ben quattro giorni per preparare una rimonta.

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Quarta, Pezzella, Igor; Caceres, Bonaventura, Pulgar, Amrabat, Biraghi; Ribery, Vlahovic. All. Prandelli