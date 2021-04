Florenzi, stallo Psg. Inter pronta a inserirsi: “Il sì del giocatore non sarebbe un problema”

L'esterno di proprietà della Roma è nel mirino dell'Inter per rinforzare la squadra in vista del prossimo anno

Andrea Della Sala

L'Inter guarda anche alla prossima stagione e ai possibili rinforzi per potenziare la squadra di Conte. Nel mirino dei nerazzurri è finito Alessandro Florenzi, titolare del Psg semifinalista di Champions e in prestito dalla Roma. Sarebbero già partite le prime telefonate per cercare di indirizzare la trattativa.

"La notizia dell’interesse nerazzurro nei confronti del giocatore della Nazionale ha trovato grande eco in Francia, scatenando un dibattito tra i tifosi sull’opportunità o meno di versare nelle casse della Roma i 9 milioni di euro pattuiti per il riscatto. L’Inter è attentissima, ma il campo centrale è ancora a Parigi. Domani contro il Saint-Etienne l’esterno destro dovrebbe tornare titolare. Ma in prospettiva futura il club di Leonardo in quel ruolo ha già in organico Kehrer. E non si può non notare l’ascesa di Colin Dagba, titolare sia all’andata sia nel ritorno con il Bayern. Non solo: nel taccuino del Psg c’è da tempo - e non è sparito - il nome di Emerson, esterno al Betis Siviglia ma di proprietà del Barcellona. Dunque: valutazioni in corso in casa parigina, ma riscatto tutt’altro che certo. E anche la Roma ha registrato questo stallo", spiega La Gazzetta dello Sport.

"L’Inter non può muovere alcuna pedina, al momento. Conosce alla perfezione la situazione, sa che il gradimento del giocatore non sarebbe un problema, anche in virtù del feeling stabilito con Conte ai tempi della Nazionale. Sa pure che l’arrivo di Florenzi costituirebbe un upgrade in termini di esperienza e di organico. E poi l’idea di completare il centrocampo e le fasce con un titolare aggiunto stuzzica non poco. Siamo all’inizio della strada, l’interesse è vivo. Non è questa l’ora del mercato dell’Inter, ma lo è eccome per pensare a una traccia di lavoro. In attesa del vertice con Zhang, che definirà i margini di manovra del club", si legge sul quotidiano.