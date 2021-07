Florida Cup, Lukaku: “Non c’è niente di meglio che rivedere i nostri tifosi. Ora…”

L'attaccante belga non vede l'ora di rivedere i tifosi nerazzurri. L'occasione sarà la Florida Cup dal 25 al 28 luglio

Oltre ai Campioni d’Italia, prenderanno parte alla manifestazione anche Arsenal, Everton e Millonarios. Romeliu Lukaku non vede l'ora di poter ritrovare i tifosi nerazzurri per continuare a festeggiare lo Scudetto. "Sono molto contento per i tifosi dell'Inter di tutto il mondo che abbiamo vinto il titolo. Ora è il momento di festeggiare con la gente. Non c'è niente di meglio che rivedere i nostri fan".