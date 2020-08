Fofana: “Lascio l’Udinese, magari resto in Italia. Inter o Atalanta? Posso solo dire…”

Seko Fofana ha deciso: lascerà l’Udinese e si cimenterà in una nuova avventura. Il centrocampista dell’Udinese ha le idee molto chiare, come ribadito da lui stesso alla Gazzetta dello Sport: “The last dance, l’ho detto a Gotti. Il mio ciclo a Udine si chiude qui, dopo quattro bellissimi anni. Devo pensare a me. E’ arrivato il momento di scegliere un’altra destinazione. Sono un nomade. Ho giocato in tre paesi, Francia, Inghilterra, Italia. Dove pensavo che non sarei mai venuto. Invece ci sono da quattro anni e magari ci resto pure. Ho imparato ad amare la pasta in tutti i modi e Mandragora mi ha viziato portandomi le sue super mozzarelle. Piaccio a Inter e Atalanta? Non ne so nulla, davvero. Posso dire che l’Atalanta gioca davvero bene. E’ una delle squadre più forti d’Europa. Io sono un po’ tifoso del PSG e quella partita voglio guardarmela, sono sicuro che sarà bella”.