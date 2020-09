CorSera – Quale formula per Vidal? Inter e Barça dicono cose diverse: ecco la verità

Arturo Vidal è finalmente sbarcato a Milano. Il calciatore è uno dei rinforzi dell’Inter di Antonio Conte per questa sessione di mercato. Il Corriere della Sera in edicola oggi si sofferma sui dettagli della trattativa: “L’Inter sostiene di aver ottenuto il giocatore a titolo gratuito, i catalani di aver ricevuto un indennizzo di circa un milione, in realtà si tratta di eventuali bonus. Dettagli, di sicuro l’arrivo di Vidal è un’occasione colta in un mercato in cui i nerazzurri si muovono spendendo poco o nulla. Il centrocampista cileno allunga la lista degli acquisti a parametro zero o quasi, inaugurata con Sanchez e proseguita con Kolarov (pagato 1 milione). Una linea chiara, dettata da una difficile congiuntura economica e dalla necessità di abbassare un monte ingaggi stratosferico”.