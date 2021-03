Inter, 250 mln da Fortress? Sì per due motivi. “Ma in futuro accadrà l’inevitabile”

Il punto sul futuro societario dell'Inter: Suning mira al prestito ponte per mantenere il controllo della società almeno fino a fine stagione

E' notizia del Sole 24 Ore di ieri la possibilità di un'offerta da 250 milioni in due rate da parte di Fortress per ottenere una quota delle azioni dell'Inter. Ma come è possibile un'operazione del genere? Il Corriere dello Sport dà la risposta: "Prima cosa importante: il debito del club di Viale della Liberazione non può essere e non sarà aumentato. Seconda: come garanzia a qualunque fondo farà eventualmente l’operazione non saranno date azioni nerazzurre, ma della Great Horizon, la società lussemburghese attraverso la quale il gruppo di Nanchino controlla l’Inter.