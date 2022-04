FOTO – Inter, autentica ovazione per Adriano prima del derby di Coppa Italia

L'Imperatore è tornato a San Siro in occasione della sfida contro il Milan: ondata di affetto per il brasiliano

Tra gli ospiti presenti sugli spalti di San Siro in occasione del derby di Coppa Italia tra Inter e Milan c'è anche Adriano Leite Ribeiro: l'Imperatore, indimenticato ex attaccante nerazzurro, è stato travolto dall'affetto dei tifosi nerazzurri. Il brasiliano ha risposto, visibilmente commosso: un legame, quello tra Adriano e l'Inter, destinato a durare in eterno. Ecco alcuni degli scatti realizzati pochi minuti fa.