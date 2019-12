In Francia – Soumaré piace all’Inter: c’è concorrenza. La richiesta del Lille è shock

Uno dei giocatori accostati al mercato di gennaio dell’Inter è Boubakary Soumaré, centrocampista del Lille. Di lui parlano in Francia. In particolare lo fa il sito Le10sport che spiega: “Il club ha fissato il suo prezzo. Potrebbe essere ceduto nel prossimo mercato e sul tavolo della società ci sono proposte concrete. L’estate scorsa una squadra in particolare ha offerto circa 25 mln per averlo. Ma non bastano perché il Lille chiede 40 mln”. In fila per il ventenne ci sarebbero anche Napoli e Tottenham.

(fonte: Le10sport)