Frattesi ‘alla Totti’ e Mkhitaryan l’inesauribile: ora vuole rinnovo oltre 2024

Frattesi e rinnovo Mkhitaryan

Sotto la pioggia battente, il derby poteva diventare inaspettatamente scivoloso e perfido. Invece ci ha pensato di nuovo lui, Mkhitaryan l’inesauribile. Che giusto per chiudere la serata in perfezione ha pure fatto un assist per il gol finale, il numero cinque. E chi ha segnato il gol? Ancora lui, Davide Frattesi. Che da lunedì a sabato ha avuto modo di cambiarsi la maglia, ma si vede che l’aria di San Siro lo ispira proprio tanto. Quasi come fosse… Totti. Perché poco prima di segnare ha avuto un contrasto con Krunic, che gli ha detto qualcosa. Parole che non devono essere piaciute all’interista che prima lo ha zittito mettendosi un dito davanti al naso, poi gli ha sventolato davanti alla faccia quattro dita. Quasi come quella volta in cui Totti lo fece contro la Juve a Tudor l’8 febbraio del 2004. Le fatiche per Mkhitaryan non si sono limitate solo al campo, perché avendo avuto un ruolo da flagellatore, alla fine tocca sempre a lui l’onore delle interviste post gara.