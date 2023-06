Frattesi, tra Inter e Juve spunta il Milan con ‘l’effetto rimbalzo’: cifre e nomi sul tavolo

Per Frattesi il Sassuolo chiede 40 milioni eventualmente riducibili con l’inserimento di una contropartita tecnica. L’Inter, per esempio, ha proposto l’attaccante Simone Mulattieri, protagonista in B con il Frosinone. Ieri pomeriggio c’è stato il rilancio della Juve con la visita, intorno alle 17, al domicilio sassolese da parte de ds Giovanni Manna: ha (ri)proposto il difensore De Winter (di rientro dal prestito all’Empoli) ed eventualmente Soulé, ma la richiesta degli emiliani non è scesa sotto i 30 milioni in contanti, anche perché devono tenere conto della percentuale del 30 per cento sull’incasso dovuta per contratto alla Roma”, si legge. Ieri Riso ha portato al Sassuolo l’offerta che il Milan farebbe per Frattesi in caso di addio di Tonali. L’agente, tra l’altro, ha entrambi i centrocampisti nella sua scuderia.