TS – Frattesi, sarà Inter o Juve. Ora il futuro del centrocampista è più incerto

Sul giocatore del Sassuolo sarebbe piombata la società bianconera: piace molto a Massimiliano Allegri

Frattesi piace a Massimiliano Allegri. TuttoSport lo scrive spiegando che il tecnico bianconero aveva notato il centrocampista già ai tempi in cui era in prestito al Monza. All'allenatore piacciono le mezzali che sanno inserirsi e che hanno senso del gol. E pare che la società bianconera si sia inserita sul centrocampista che piace all'Inter. Il club nerazzurro si è messo in anticipo con il collega Carnevali ma il giornale torinese parla di un Cherubini in corsia di sorpasso. "Il derby d’Italia è soltanto all’inizio, ma una cosa è sicura: rispetto a qualche giorno fa sembra molto più incerto il futuro di Frattesi", si legge. Sarà scontro di mercato a due nonostante l'interesse dei club esteri.