E' ovviamente tra i migliori in campo di Italia-Malta, Davide Frattesi: il centrocampista dell'Inter è entrato e ha siglato il gol del 4-0 finale. Questo il voto al nerazzurro da parte della Rosea: "Ancora lui. Non riesce proprio a fare a meno del gol. Entra nel finale e infila Bonello da fuori. Una mezzala che segna come lui? Forse Lampard. A Wembley non può mancare".