Frattesi? Non solo: “Grande attenzione Inter su questo talento in mediana”

E' notizia di qualche giorno fa la grande accelerata dell'Inter per arrivare a Davide Frattesi. Beppe Marotta è infatti al lavoro per chiudere per il centrocampista del Sassuolo per l'estate con la volontà di bruciare la grande concorrenza su di lui. Ma come riporta La Gazzetta dello Sport, il club nerazzurro segue molto attentamente un altro talento italiano: "Oltre a Frattesi si segue con estrema attenzione anche la crescita di Samuele Ricci, 20enne dell’Empoli che non smette di guadagnare estimatori tra allenatore, staff tecnico e dirigenza. Il giovane centrocampista di Andreazzoli tuttavia ha già una valutazione che oscilla tra i 10 e i 15 milioni, destinata ad aumentare in caso di una seconda parte di stagione sui livelli della prima".