Futuro Inter, una data imminente cerchiata in rosso. CorSera: “Si attende…”

Non è ancora chiaro quanto tempo passerà prima della cessione dell'Inter. La strada, però, sembra ormai tracciata e qualcuno si è già fatto avanti. Presto potrebbero arrivare novità importanti, come sottolinea il Corriere della Sera in edicola questa mattina: "In questi mesi quattro gruppi avrebbero dato mandato ai loro legali di esaminare i conti dell’Inter. La cifra per acquistare il club, superiore al miliardo (debiti compresi), non scalda gli investitori, ma la prospettiva di uno stadio nuovo rappresenta la vera discriminante. Così come la presenza di altre proprietà made in Usa, con il Milan passato a Red Bird. Un futuro derby americano non è da escludere. Ma l’era di Suning non è ancora chiusa. E il discorso agli azionisti di Steven Zhang il prossimo 28 ottobre, è molto atteso".