Futuro Lautaro, Zhang non si muove dalla sua posizione. Colpo di scena dopo il 7 luglio?

Lautaro Martinez dovrà inevitabilmente convivere con le voci sul suo futuro in queste settimane. Il pressing del Barcellona è ancora molto forte, ma non è detto che l’attaccante lascerà l’Inter. La Gazzetta dello Sport spiega: “Al di là dello stato della trattativa con il Barça, dei continui richiami di Messi e di quei 90 milioni più una contropartita (al momento Junior Firpo è in cima ai desiderata nerazzurri) dai quali Zhang non intende muoversi in alcun modo, l’Inter sul Toro ci conta eccome. Anche e soprattutto adesso. Se poi il Barcellona, che ha appena chiesto ai suoi giocatori di tagliarsi ancora di più lo stipendio, non farà il passo entro il 7 luglio, quando scadrà la clausola, non è escluso che l’inter ad agosto proponga un nuovo, ricco contratto al numero 10″.