Gabbiadini e l’Inter solo sfiorata. Oggi caccia al gol numero 50 con la Sampdoria

La ventiduesima giornata di Serie A si chiude questa sera con il posticipo del Ferraris tra Sampdoria e Inter. I blucerchiati, reduci dal pareggio subito in pieno recupero settimana scorsa contro il Monza, cercano altri punti pesanti in chiave salvezza al cospetto dei nerazzurri, che arrivano a Genova con l'obiettivi di consolidare il secondo posto in classifica alle spalle del Napoli. Dejan Stankovic, grande ex di turno, si affiderà alla ritrovata vena realizzativa di Manolo Gabbiadini, autore di una doppietta 7 giorni fa e particolarmente "caldo" in questo 2023, anno in cui ha già segnato 3 dei suoi 4 gol stagionali.