Mercato, nodo Gabigol: il Flamengo può già rivenderlo. E allora l’Inter può sconvolgere tutto

Il futuro di Gabigol continua ad ad essere un’incognita. Il centravanti brasiliano non rientra nei piani dell’Inter, che ha intenzione di cederlo definitivamente a gennaio. Ma, riporta SportMediaset, il Flamengo gioca al ribasso, nonostante gli ottimi risultati portati dal giocatore, arrivato a 40 gol in stagione. I brasiliani hanno offerto all’Inter 20 milioni di euro più una percentuale su una futura rivendita: il Flamengo vorrebbe fare una plusvalenza lampo con il ragazzo, considerando le corpose offerte dalla Spagna e dall’Inghilterra. Le stesse che potrebbero invogliare l’Inter a riprendersi Barbosa, per recuperare almeno 10 milioni di euro in più rispetto a quelli offerti dal Flamengo.